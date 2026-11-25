Песков: только Минобороны может оглашать официальные данные о потерях на СВО

Официальные данные о потерях в ходе специальной военной операции вправе озвучивать только Министерство обороны России. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT .

«Единственное, кто может официально оглашать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента неоднократно называл очевидным продвижение России на фронтах специальной военной операции очевидным. Он отмечал, что динамика боевых действий остается позитивной.

В минувшее воскресенье бойцы ВС России освободили населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Во вторник — взяли под контроль село Барвиновка в Запорожской области. Помимо этого, российские военные поразили 30 украинских наземных роботизированных комплексов в Сумской области за месяц.