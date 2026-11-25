Польское руководство обратилось к Североатлантическому альянсу с просьбой рассмотреть варианты нейтрализации ракет, направленных к границам блока со стороны Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, Польша озвучила эту идею на встрече постпредов при НАТО в Брюсселе. Некоторые государства одобрили предложение республики, но обсуждение носило только предварительный характер. Во время дискуссии участники не принимали никаких решений.

Также стороны не поднимали вопросы доступа к воздушному пространству Украины и о том, каким должен быть ответ НАТО.

«Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран-участниц Организации Североатлантического договора в Брюсселе в понедельник», — добавило агентство.

Ранее украинский транспортный самолет Ан-26 совершил полет в Берлин, Осло и Краков. Борт вылетел с закрытого аэродрома во Львове.