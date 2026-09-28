Путин отметил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти

Прошедшие выборы депутатов в Государственную думу подтвердили легитимность всех органов власти в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Его речь привели на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что выборы были организованы на высоком уровне, все члены избирательных комиссий «следовали духу и букве закона».

«И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», — подчеркнул Путин.

Избирком Московской области объявил результаты прошедших выборов. В новом созыве будут работать 25 новых депутатов и еще 25 парламентариев из состава депутатов предыдущего созыва.

Первое заседание нового созыва Мособлдумы состоится 1 октября. В повестку включили избрание сенатора от Подмосковья в Совете Федерации.

Ранее Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора РФПИ еще на пять лет. Он занимает эту должность с 2011 года.