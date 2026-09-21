Мишустин заявил о готовности правительства к взаимодействию с новым созывом ГД

Мишустин: правительство рассчитывает на взаимодействие с новым созывом ГД

Российское правительство надеется на взаимодействие с депутатами нового созыва ГД. Об этом сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова привело РИА «Новости» .

«Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной думой девятого созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства на благо наших граждан, ведь их поддержка для правительства – это безусловный приоритет», – заключил Мишустин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на устойчивость избирательной системы России, которая доказала способность спокойно противостоять попыткам внешнего давления и дискредитации.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. ЦИК подвел предварительные итоги голосования. Лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 57,85% голосов избирателей.