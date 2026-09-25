Памфилова осадила партии, критикующие многодневное голосование

Партиям, критикующим многодневное голосование, необходимо умерить свой эгоизм. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Надеюсь, ряд политиков умерят партийный эгоизм. Некоторые жаловались, что трудно наблюдать. Мы добровольно взвалили на себя этот груз, но в интересах избирателей, в интересах безопасности», — подчеркнула она.

Памфилова отмечала, что избирательная кампания прошла на фоне беспрецедентных угроз. По ее словам, ЦИК справился с поставленной задачей обеспечить открытость и безопасность выборов. Также она высоко оценила эффективность доставки документов с помощью беспилотников в период выборов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на руководящие должности в Госдуме девятого созыва. Он назвал кандидатов, которых партия выдвигает на посты глав комитетов нижней палаты парламента.