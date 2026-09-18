Музыкант Бутман оценил процесс общественного наблюдения на выборах

Благодаря большому количеству камер избирательный процесс становится прозрачным и честным. Об этом заявил джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман.

Он посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье и высказал свое мнение о том, как проходит голосование. Артист признался, что его поразил масштаб технического обеспечения наблюдательного процесса. По его словам, благодаря постоянной съемке есть возможность оперативно реагировать на возможные нарушения.

«Хорошо, что на участках стоят камеры — можно сразу наблюдать за процессом», — подчеркнул Бутман.

Музыкант обратил внимание, что во время выборов важно не допускать сомнений и спекуляций.

«Процесс общественного наблюдения позволяет показать, что результаты выборов легитимны», — уточнил он.

Также артист призвал россиян активнее голосовать и не откладывать исполнение своего гражданского долга.

Ранее об избирательном процессе высказался депутат Госдумы Никита Чаплин. Он проголосовал на участке УИК в Коломне.