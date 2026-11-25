«Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А. В.» — говорится в документе.

Указ президент подписал 24 ноября.

Чибиса арестовали 23 ноября по делу о мошенничестве. Задержание связано с хищением 39 миллионов рублей, растратой более одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, и незаконными валютными операциями.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначена заместитель губернатора Надежда Аксенова, сообщил «Коммерсант».

В апреле 2024 года на Чибиса произошло покушение. Он попал в реанимацию с ножевым ранением.