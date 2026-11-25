Путин уволил Андрея Чибиса с поста губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин досрочно снял с поста губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Приказ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А. В.» — говорится в документе.
Указ президент подписал 24 ноября.
Чибиса арестовали 23 ноября по делу о мошенничестве. Задержание связано с хищением 39 миллионов рублей, растратой более одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, и незаконными валютными операциями.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначена заместитель губернатора Надежда Аксенова, сообщил «Коммерсант».
В апреле 2024 года на Чибиса произошло покушение. Он попал в реанимацию с ножевым ранением.
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