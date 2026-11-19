Путин: Россия, Китай и США стояли у истоков создания ООН

Россия, Китай и США несут ответственность за укрепление международного права, они стояли у истоков создания ООН. Об этом на встрече с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Шэньчжэне заявил российский лидер Владимир Путин .

«Мы стояли у истоков создания ООН. Поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы», — подчеркнул он.

Ожидается, что лидеры трех стран обменяются мнениями по теме обеспечения стратегической стабильности. Российская сторона допускала, что в ходе прямых переговоров могут затронуть украинскую тематику.

Путин в начале трехсторонней встречи в Шэньчжэне предложил Трампу и Цзиньпину обсудить тему региональных и глобальных связей.