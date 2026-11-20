Рабочий визит Владимира Путина в Таджикистан завершился
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Таджикистан подошел к концу. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера Эмомали Рахмона.
В международном аэропорту Душанбе Рахмон проводил российского коллегу к самолету. Визит завершился во второй половине дня 20 ноября.
В пресс-службе отметили, что лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов многопланового сотрудничества. Речь шла о расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
«Обмен мнениями также состоялся по вопросам безопасности и региональной и международной повестки», — добавили в пресс-службе.
Российский лидер прибыл в Душанбе с рабочим визитом сразу после двухдневной поездки в Китай.
Помимо этого, лидеры обсудили важность сохранения военной базы в Таджикистане. Путин отметил позитивные тенденции в развитии экономического сотрудничества между странами, в том числе рост товарооборота.