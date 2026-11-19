Ушаков назвал отличным настроение Путина после встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин вышел в отличном настроении после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом «Вестям» сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Отлично просто», — ответил он на вопрос о самочувствии Путина.

Беседа Путина и Трампа продолжалась около 40 минут, никаких заявлений для СМИ они не делали.

В переговорах со стороны США участвовали министр финансов Скотт Бессент и государственный секретарь Марко Рубио.

Позднее в четверг пройдут трехсторонние переговоры Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Перед встречей Трамп и Путин приняли участие в заседании саммита АТЭС. Во время диалога глава Белого дома подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с российским коллегой, который ответил на его приветственное слово на английском языке.