Россия не изменила своей позиции и по-прежнему считает инициативу гуманитарной миссии в Константиновке актуальной. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Изменения позиции не было. <… > По гуманитарным миссиям инициатива сохраняет свою актуальность», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, может ли Москва пересмотреть свои подходы после атаки ВСУ на Крымский мост.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Также он отметил, что российская сторона готова незамедлительно начать разминирование вокруг населенного пункта, если подпишут соглашение.