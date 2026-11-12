Путин проиллюстрировал позицию ЕС по Украине анекдотом про деньги из тумбочки

Позиция Евросоюза по Украине напоминает анекдот про деньги из тумбочки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что лидеры ЕС отказываются обсуждать обеспечение безопасности в Европе до установления мира на Украине. Но сразу после этогое они собираются вводить войска, что неприемлемо для России и приведет к продолжению войны.

«Круг замкнулся», — подчеркнул Путин.

Он рассказал известный анекдот, иллюстрирующий подобную зацикленность. В нем мужчина объясняет происхождение крупной суммы.

«Его спрашивают: „Где взял деньги?“. Он отвечает: „В тумбочке“. „Хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?“. „Жена“. „А откуда взяла жена?“. „Я ей дал“. „А ты откуда взял?“. „Из тумбочки“».

Схожее поведение демонстрируют европейцы, настаивая на вводе войск на Украину и отказываясь обсуждать систему безопасности, пояснил глава государства.