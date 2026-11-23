В Кремле знают о заявлениях главы Украины Владимира Зеленского по поводу причастности его спецслужб к атаке на российский корвет «Меркурий» в Средиземном море. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге .

«Этим занимается наше оборонное ведомство, и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что СБУ с помощью семи безэкипажных катеров потопила российский корвет «Меркурий» у берегов Ливии. Официальных комментариев по этому поводу Минобороны России пока не давало.

Взрыв на российском корабле, пришвартовавшемся для дозаправки в порту Бенгази, произошел 22 ноября. Правительство восточной части Ливии проинформировало, что будет совместно с Россией устанавливать обстоятельства и виновников произошедшего. Также оно направило в Генассамблею и Совбез ООН официальный запрос на международное расследование.

Ранее глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Петр Ильичев заявил, что Запад воспринимает терроризм как инструмент для укрепления доминирования.