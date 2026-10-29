«Мы, во-первых, готовы». Путин выступил с предупреждением к странам Европы

Путин объяснил, что в войне России с Европой «победителей не будет»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к войне с Европой, но не хочет, чтобы она произошла. Главу государства процитировал ТАСС .

Владимир Путин указал на то, что «многие ведут речь о том, чтобы готовиться к войне с Россией в 2030 году».

«Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. Они если кто-то хочет — пусть готовятся», — подчеркнул президент России.

Российский лидер напомнил, что Запад ставил перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Этой цели он не добился.

Владимир Путин также призвал сторонников военного противостояния с Россией «не забывать», что «если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет».

Глава Кремля заверил, что в России хорошо помнят опыт обеих мировых войн. И делают все возможное, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось.

В сентябре 2026 года Владимир Путин также указывал на то, что у России нет ни планов, ни оснований для военного конфликта с Европой. Глава государства называл европейские заявления по данной теме провокацией.