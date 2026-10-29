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    «Мы, во-первых, готовы». Путин выступил с предупреждением к странам Европы

    Путин объяснил, что в войне России с Европой «победителей не будет»

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к войне с Европой, но не хочет, чтобы она произошла. Главу государства процитировал ТАСС.

    Владимир Путин указал на то, что «многие ведут речь о том, чтобы готовиться к войне с Россией в 2030 году».

    «Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. Они если кто-то хочет — пусть готовятся», — подчеркнул президент России.

    Российский лидер напомнил, что Запад ставил перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Этой цели он не добился.

    Владимир Путин также призвал сторонников военного противостояния с Россией «не забывать», что «если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет».

    Глава Кремля заверил, что в России хорошо помнят опыт обеих мировых войн. И делают все возможное, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось.

    В сентябре 2026 года Владимир Путин также указывал на то, что у России нет ни планов, ни оснований для военного конфликта с Европой. Глава государства называл европейские заявления по данной теме провокацией.

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