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    Дмитриев указал, что критика любой сделки России с США стала иметь последствия

    Дмитриев: критика любой сделки России с США стала иметь последствия

    Фото: РИА «Новости»

    Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, а реакция Украины ухудшила отношения страны с Америкой. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на «Российской энергетической неделе», его слова привело РИА «Новости».

    «Но что важно: злоба, вот эта критика любой сделки России и США наконец стала иметь такие мощные последствия. То есть мы видим реакцию президента Трампа на эту критику. Мы видим, в общем-то, что злоба украинской стороны фактически значимо ухудшила отношения Украины и США. Потому что вот эта злоба на любое взаимодействие России и США в экономическом плане, на то, что мы помогаем, в том числе, мировым рынкам — это неправильно», — подчеркнул Дмитриев.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14–16 октября.

    Ранее Кирилл Дмитриев заявил о запоздалой реакции США на роль Джонсона в срыве переговоров.

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