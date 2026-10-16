Дмитриев указал, что критика любой сделки России с США стала иметь последствия

Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, а реакция Украины ухудшила отношения страны с Америкой. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на «Российской энергетической неделе», его слова привело РИА «Новости» .

«Но что важно: злоба, вот эта критика любой сделки России и США наконец стала иметь такие мощные последствия. То есть мы видим реакцию президента Трампа на эту критику. Мы видим, в общем-то, что злоба украинской стороны фактически значимо ухудшила отношения Украины и США. Потому что вот эта злоба на любое взаимодействие России и США в экономическом плане, на то, что мы помогаем, в том числе, мировым рынкам — это неправильно», — подчеркнул Дмитриев.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14–16 октября.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил о запоздалой реакции США на роль Джонсона в срыве переговоров.