Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием и днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост главы Бразилии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля .

В обращении российский лидер отметил, что результаты выборов показали доверие граждан к бразильскому президенту. По мнению Путина, люди поддерживают его курс на развитие экономики и защиту интересов страны на мировой арене.

Также глава России указал на личный вклад Лулы да Силвы в укрепление партнерства Москвы и Бразилиа. Он выразил уверенность в продолжении совместной работы в рамках ООН, БРИКС и G20.

«Хотел бы также сердечно поздравить Вас с Днем рождения и пожелать Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного бразильского народа», — добавил президент.

По результатам выборов Лула да Силва обошел конкурента, сенатора Флавио Болсонару, с результатом 51,77%.