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    «Горячие деньки»: Ушаков раскрыл планы Путина на предстоящую неделю

    Ушаков назвал неделю в графике Путина сверхнасыщенной

    Фото: РИА «Новости»

    Следующая неделя в графике президента России Владимира Путина будет «сверхнасыщенной». Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.

    «У нас горячие деньки, честно скажу. Сверх-сверх насыщенная неделя предстоит — вторник-пятница», — поделился Ушаков.

    Он отметил, что Москва примет две крупные многосторонние встречи.

    Одна из них — восьмой саммит государств Форума стран — экспортеров газа. Вторая — третий саммит Россия — Африка. Подготовка к мероприятиям велась давно.

    Ушаков подчеркнул значимость этих форумов. По его словам, они отражают особый характер отношений России с государствами мирового большинства.

    Ранее помощник президента рассказал, что подготовка саммита, в котором примут участие российский лидер Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, уже началась. По его словам, коллеги из Китая отнеслись к нему со всей серьезностью.

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