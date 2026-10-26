«Горячие деньки»: Ушаков раскрыл планы Путина на предстоящую неделю

Следующая неделя в графике президента России Владимира Путина будет «сверхнасыщенной». Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

«У нас горячие деньки, честно скажу. Сверх-сверх насыщенная неделя предстоит — вторник-пятница», — поделился Ушаков.

Он отметил, что Москва примет две крупные многосторонние встречи.

Одна из них — восьмой саммит государств Форума стран — экспортеров газа. Вторая — третий саммит Россия — Африка. Подготовка к мероприятиям велась давно.

Ушаков подчеркнул значимость этих форумов. По его словам, они отражают особый характер отношений России с государствами мирового большинства.

Ранее помощник президента рассказал, что подготовка саммита, в котором примут участие российский лидер Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, уже началась. По его словам, коллеги из Китая отнеслись к нему со всей серьезностью.