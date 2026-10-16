Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

У президента Владимира Путина вечером состоится международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

С кем именно будет беседовать глава государства, его пресс-секретарь не озвучил.

«Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор», — подчеркнул он.

Песков добавил, что пресс-служба Кремля позже обнародует информацию по итогам переговоров.

Ранее российский лидер ужесточил требования к стратегическим предприятиям касательно исполнения иностранных законов. Компании обязали не распространять данные о своей деятельность, если это не согласовали власти.

Также предприятиям запретили отчуждать доли участия в зарубежных организациях. Подписанный Путиным указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.