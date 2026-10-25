Отношения России и Норвегии деградировали в последние годы. Об этом заявила пресс-служба МИД.

«На фоне деградировавших в последние годы двусторонних отношений, враждебного курса Осло в отношении Москвы сохранение общей исторической памяти обретает особый смысл», — указали в заявлении, которое приурочили к 82-й годовщине освобождения Восточного Финнмарка.

В ведомстве подчеркнули, что россияне и норвежцы по-прежнему вместе чтят подвиг советских воинов. У монумента в Киркенесе проходит памятная церемония. В ней участвуют сотрудники Генконсульства России, соотечественники и неравнодушные граждане Норвегии.

В 1944 году Красная армия освободила северо-восток страны от немецко-фашистских захватчиков. В МИД отметили, что местные мемориалы хранят благодарность норвежцев за освобождение и послевоенную помощь.

Ранее посольство России в Норвегии припомнило местной газете о ее восхищении Гитлером после выпада в сторону главы МИД РФ Сергея Лаврова.