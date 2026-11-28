Объем грузовых перевозок с Крымом сохранили, пассажиров перенаправили по альтернативным маршрутам. Об этом рассказал глава Минтранса России Дмитрий Ядров, его процитировал ТАСС .

«Была организована работа оперативного штаба, обеспечено взаимодействие перевозчиков, федеральных ведомств и региональных властей. Грузовые перевозки с полуостровом удалось сохранить в сопоставимых объемах. Для пассажиров предусмотрели альтернативные маршруты», — отметил Ядров.

Министр отметил, что обеспечение безопасности является одним из вызовов комплекса. В качестве примера он привел атаку на Крымский мост. Ядров заявил, что в случае роста пассажиропотока на полуостров, ведомство готово обеспечить дополнительные поезда.

После атаки на Крымский мост пассажиров между Крымом и Кубанью перевозили на маломерных судах бесплатно. Катера курсировали между Керчью и Таманью. Суда курсировали по фактической погоде.