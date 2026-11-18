Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом

Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом находится в числе приоритетных направлений российской внешней политики, заявил президент Владимир Путин на встрече с вьетнамским коллегой То Ламом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил итоги сентябрьского визита вьетнамского лидера в Россию.

«Мы действительно хорошо поработали, был подписан целый ряд соглашений, документов, которые укрепили договорно-правовую базу и помогают нам двигаться вперед», — отметил он.

Ранее в рамках саммита АТЭС Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры тепло и обстоятельно побеседовали за деловым завтраком.