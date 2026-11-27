Песков: на прямую линию с Путиным уже отправили почти 100 тысяч вопросов

Россияне проявили большой интерес к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 10 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Большой [интерес]. Мы буквально в считаные часы приблизились практически к 100 тысячам вопросов. Это превышает прошлые годы», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста.

Прямую линию «Итоги года с Владимиром Путиным» запланировали на 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие проведут раньше обычного из-за напряженного графика российского лидера.

В каком формате пройдет трансляция, где задать вопрос и как проходила прямая линия в прошлые годы — в материале 360.ru.