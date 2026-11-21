Россия ответит на высылку своего военного атташе из Дании. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Москва даст соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат.

До этого посольство России в Дании сообщило в телеграм-канале, что датские власти обвинили «российскую разведку» в якобы попытке организации покушения на территории королевства на украинско-американского музыканта. В качестве мести они объявили сотрудника российского посольства персоной non grata.

«По ставшей уже недоброй традиции датская сторона не утруждает себя предъявлением каких-либо свидетельств причастности России к этому загадочному преступлению и не обращается с запросом о правовой помощи», — уточнили дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, что датская сторона не подкрепила обвинения в адрес России никакими доказательства.

Ранее Дания отвергла инициативу России по заключению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, что могло бы повысить доверие в военной сфере.