МИД пообещал ответить на высылку российского военного атташе из Дании
Захарова: Россия даст соответствующий ответ на высылку военного атташе из Дании
Россия ответит на высылку своего военного атташе из Дании. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Москва даст соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат.
До этого посольство России в Дании сообщило в телеграм-канале, что датские власти обвинили «российскую разведку» в якобы попытке организации покушения на территории королевства на украинско-американского музыканта. В качестве мести они объявили сотрудника российского посольства персоной non grata.
«По ставшей уже недоброй традиции датская сторона не утруждает себя предъявлением каких-либо свидетельств причастности России к этому загадочному преступлению и не обращается с запросом о правовой помощи», — уточнили дипломаты.
В дипмиссии подчеркнули, что датская сторона не подкрепила обвинения в адрес России никакими доказательства.
Ранее Дания отвергла инициативу России по заключению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, что могло бы повысить доверие в военной сфере.