Посол России потребовал от Дании прекратить травлю школы
Посол России Барбин передал МИД Дании ноту из-за нападок на школу дипмиссии
Россия вправе самостоятельно определять содержание учебных программ, заявил посол в Дании Владимир Барбин. Он вручил МИД королевства ноту с требованием прекратить нападки на школу при дипмиссии. Об этом сообщила пресс-служба российского представительства.
Барбин при посещении МИД Дании 8 сентября заявил о недопустимости нападок прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве и потребовал принять меры в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
Дипломат напомнил, что Россия вправе самостоятельно устанавливать образовательные стандарты.
«Травля школы воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к посольству, что ставит под угрозу безопасность учащихся и учителей», — сказал он.
Поводом для скандала стала статья газеты Politiken от 3 сентября. Журналисты заявили, что учащихся школы при посольстве якобы готовят к боевым действиям.
Ранее Дания перестала пускать россиян с загранпаспортами старого образца.