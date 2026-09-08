Посол России потребовал от Дании прекратить травлю школы

Россия вправе самостоятельно определять содержание учебных программ, заявил посол в Дании Владимир Барбин. Он вручил МИД королевства ноту с требованием прекратить нападки на школу при дипмиссии. Об этом сообщила пресс-служба российского представительства.

Барбин при посещении МИД Дании 8 сентября заявил о недопустимости нападок прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве и потребовал принять меры в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Дипломат напомнил, что Россия вправе самостоятельно устанавливать образовательные стандарты.

«Травля школы воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к посольству, что ставит под угрозу безопасность учащихся и учителей», — сказал он.

Поводом для скандала стала статья газеты Politiken от 3 сентября. Журналисты заявили, что учащихся школы при посольстве якобы готовят к боевым действиям.

Ранее Дания перестала пускать россиян с загранпаспортами старого образца.