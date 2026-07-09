В МИД пообещали отреагировать на высылку 2 военных атташе из посольства в Риме

Российская сторона не оставит без реакции решение о высылке двух военных атташе из посольства России в Риме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в ведомстве.

В четверг министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже. По его словам, сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней. Причину высылки не раскрыли.

Ранее в посла Швеции в Москве Анну Кристину Тересу Юханнессон вызвали в МИД России. Как отметила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, дипломату нужно напомнить о необходимости выполнения обязательств по Венской конвенции. До этого ее вызывали в министерство из-за атаки на российское посольство в Стокгольме.