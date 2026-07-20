Захарова объяснила высылку из России итальянского военного атташе
Захарова: итальянского военного атташе выслали в качестве ответной меры
Из России выслали военного атташе Италии и его помощника, это ответ на аналогичные действия Рима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости».
Двух военных атташе российского посольства выдворили из Италии 9 июля. Причину своих действий власти страны не объяснили. Российское внешнеполитическое ведомство обещало, что даст адекватный ответ.
Ранее Гаагский центр стратегических исследований выпустил доклад о «российской стратегии воздействия» на Европу. Представитель МИД назвала документ неприкрытым абсурдом. По ее словам, в Евросоюзе развернули кампанию самовнушения, направленную на искусственное формирование образа России как главной угрозы.