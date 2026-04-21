«Культура отмены всего русского». В МИД оценили ужесточение визовых правил ЕС

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи многократных шенгенских виз россиянам носит дискриминационный характер. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА «Новости» .

По словам дипломата, такие меры стали проявлением дискриминации по национальному признаку и примером двойных стандартов со стороны Брюсселя. Он также заявил, что последствия подобных решений в первую очередь затрагивают обычных российских граждан.

«Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией ЕС-овского лицемерия и двойных стандартов», — сказал Грушко.

Он добавил, что заявления европейских институтов о приверженности правам и свободам человека расходятся с реальной практикой. По оценке замглавы МИД, Евросоюз окончательно дискредитировал себя как их защитник.

В конце минувшего года Еврокомиссия официально запретила выдавать россиянам мультивизы: въезжать в страны ЕС теперь можно только по однократным.