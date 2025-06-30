В России исключили отмену азербайджанской культуры

Россия не будет отменять азербайджанскую культуру в ответ на действия Баку. Об этом «Интерфаксу» заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил про отмену русской культуры в недружественных государствах, которая ни к чему не привела.

Швыдкой отметил, что расследование криминального прошлого граждан в Екатеринбурге, не нужно смешивать с взаимодействием России и Азербайджана в сфере культуры.

По словам политика, запрет на выступления российских артистов в Азербайджане является неправомерным шагом. Россиянам рекомендуют «взвешивать все риски перед поездками в эту страну».

Ранее временного поверенного в делах России Петра Волоковых вызвали в МИД Азербайджана в связи с задержанием подозреваемых в убийствах на Урале. Он дал все необходимые разъяснения.

В выходные правоохранители в Екатеринбурге задержали десятки азербайджанцев. Мероприятия связали с расследованием преступлений прошлых лет.