В России исключили отмену азербайджанской культуры
Швыдкой: Россия не станет отменять азербайджанскую культуру
Россия не будет отменять азербайджанскую культуру в ответ на действия Баку. Об этом «Интерфаксу» заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он напомнил про отмену русской культуры в недружественных государствах, которая ни к чему не привела.
Швыдкой отметил, что расследование криминального прошлого граждан в Екатеринбурге, не нужно смешивать с взаимодействием России и Азербайджана в сфере культуры.
По словам политика, запрет на выступления российских артистов в Азербайджане является неправомерным шагом. Россиянам рекомендуют «взвешивать все риски перед поездками в эту страну».
Ранее временного поверенного в делах России Петра Волоковых вызвали в МИД Азербайджана в связи с задержанием подозреваемых в убийствах на Урале. Он дал все необходимые разъяснения.
В выходные правоохранители в Екатеринбурге задержали десятки азербайджанцев. Мероприятия связали с расследованием преступлений прошлых лет.