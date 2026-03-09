Петрович: педагогов в Молдавии могут лишить дипломов за российскую пропаганду

Министр образования Молдавии Дан Перчун допустил отмену дипломов педагогов за распространение российской пропаганды. Его слова привел глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в телеграм-канале .

Репрессивные меры в стране связали с работой русскоязычных учебных заведений. По словам Перчуна, часть таких школ поддерживала культурные связи с российскими институтами. Тем временем власти Молдавии в последние годы пытались ограничить участие учителей в различных мероприятиях и тренингах, в том числе в России.

«Мы даже говорили об отмене преподавательских степеней и других инструментов», — сказал министр образования.

При этом он не уточнил, какие именно действия или материалы власти Молдавии будут считать российской пропагандой в системе образования. Глава организации соотечественников иронично предположил, что это может быть и периодическая система элементов Менделеева, и достижения Лобачевского, и многое другое.

«В биологии „заразить пропагандой“ может собака Павлова, а в географии — лошадь Пржевальского. Тяжелее всего будет учителям истории и русской литературы. Эту категорию придется лишить дипломов поголовно», — прокомментировал заявление Петрович.

Заявление Перчуна прозвучало на фоне ужесточения политики Кишинева в отношении контактов с Россией. Ранее молдавские власти уже вводили ограничения в разных сферах, которые затрагивали образование, культуру и информационную повестку.

На Украине СБУ закрыла интернет-магазин «Книжный мир» за продажу книг на русском языке. Силовики также начали проверку в Сумах из-за сообщения, что в одном из городских учебных заведений продолжили преподавать русский язык и литературу.