Принятый властями Украины в 2022 году закон «О национальных меньшинствах» дискриминирует носителей русского, армянского и цыганского языков. На это указали в докладе, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Закон <…> сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский, армянский и цыганский», — подчеркнули представители ООН.

Кроме того, международная организация выступила с призывом к киевским властям об отмене запрета на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в марте этого года заявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. По его словам, деятельность платформы будет направлена на продвижение изучения русской культуры в странах СНГ.