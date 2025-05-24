Обозленные на Россию зарубежные страны начали варварское наступление на русскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в день тезоименитства.

Глава государства поблагодарил предстоятеля РПЦ за поддержку русского языка и культуры за рубежом, а также за поддержку соотечественников в рамках Всемирного собора.

«Особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре. <…> Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что патриарх задействован во многих сферах, но поддержка культуры выделяется особенно, потому что этот вклад неоценим.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре прошлого года в рамках конференции с соотечественниками назвал маниакальной идею стран Запада об отмене русской культуры. Он подчеркнул, что в рамках охватившей европейцев русофобии они пошли на шантаж и угрозы, чтобы вычеркнуть из мирового наследия работы русских классиков.