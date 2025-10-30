«Спасибо, вы очень щедры»: о самом «мирном» плане Европы с передачей ЗАЭС и репарациями

Страны Европы и Украина вместе разработали новый мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Символично, что произошло это через год после того, как Владимир Зеленский с пафосом представил в Раде свой «план победы». И вот спустя 12 месяцев, что не так уж мало, украинцы никакой обещанной «перемоги» не увидели, зато подъехали новые идеи от Банковой и партнеров.

Мирный план ЕС по Украине: основные пункты О том, что Киев и европейские страны работают над неким мирным планом, еще 21 октября узнали источники Bloomberg и даже слили отдельные положения документа. В минувший понедельник Зеленский в интервью Axios пообещал, что окончательно все будет готово примерно через 7-10 дней, и тут же предупредил, что Россия вряд ли его примет. «План должен быть кратким, без лишних подробностей. Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что поработаем над ним в течение следующей недели или десяти дней», — сказал политик. Кратким в итоге он не получился. Как выяснилось, сегодня в него включили 12 пунктов, расписанных вокруг двух главных тезисов — о прекращении огня и переговорах. Выглядит это следующим образом:

прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план;

заморозка текущей линии фронта;

мониторинг начинается немедленно под руководством США;

Украина и Россия согласуют «пакт о ненападении»;

Запорожская АЭС передается «третьей стороне» с последующим возвращением Украине;

отмена «символических санкций» против России;

согласование окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении РФ «захваченными» землями;

Украина получает международные гарантии безопасности (без деталей);

Киев и Москва «усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий»;

начало переговоров по управлению «захваченными» территориями;

постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана;

Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы.

В украинском медиапространстве публикацию этих пунктов встретили с недоумением. По оценке некоторых каналов, план словно специально создали именно так, чтобы Москва его отклонила.

И то, что Кремль пошлет европейцев с таким документом, совершенно очевидно, а предложенная дюжина пунктов — всего лишь попытка поскорее поставить на паузу боевые действия, чтобы ВСУ успели укрепить свои силы.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Как встретили план в России Краткий, но вместе с тем очень емкий разбор европейского мертворожденного плана сделал в своем канале и российский военкор Александр Коц. Начал журналист с заморозки текущей линии фронта. «А как же нанести поражение России на поле боя? А где границы 1991-го или хотя бы 2022-го? По поводу заморозки по линии фронта все сказали Лавров и Путин. Где ее заморозить, сейчас определяем мы, а не европейцы. И когда мы снова предложим переговоры, условия для Киева будут еще хуже, чем в крайнем Стамбуле. Вспомните Мединского», — подчеркнул он. Удивление военкора вызвал и пункт о мониторинге под американским руководством. Как именно это собираются делать, неясно от слова совсем. Какими техническими средствами? «Об этом тоже говорил Путин. Огромная линия боевого соприкосновения. Каким образом вы ее собираетесь контролировать?» — риторически поинтересовался Коц.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

А в «пакте о ненападении», с сарказмом продолжил он, наверняка будут тезисы о демилитаризации, денацификации, правах русских и православных, внеблоковом статусе Украины и устранении первопричин. Что до пункта о передаче ЗАЭС, то он, кроме удивительных восклицаний, в принципе ничего вызвать не может, как, впрочем, и тезис об отмене «символических санкций» против России.

Символические — это что? Унитазы или цветы? Спасибо, вы очень щедры. Александр Коц

«Мы видим, что план буксует с самого начала. Потому что пока в нем ничего не говорится о стратегических интересах России. <…> Воюем дальше, усиливаем „переговорную позицию“», — отрезал журналист.

Интересно На тему санкций на поставку унитазов не так давно шутил Владимир Путин. «То, что отменили приобретение наших унитазов, им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», — заметил глава государства.

Чего на самом деле добивается Европа Независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич при этом обратил внимание, что представленный документ, строго говоря, даже не план, а маневр Европы, который нужен ей, чтобы отвлечь внимание от совершенно очевидного, но неудобного факта. И он в том, что пока ни Соединенные Штаты, ни Европа не хотят рассматривать коренные причины конфликта России и Украины.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Именно коренные, о которых Россия неоднократно сказала и о которых даже написала в своем Стамбульском меморандуме. Там же ясно прописаны коренные причины, которые надо устранить, без устранения которых конфликт не может быть прекращен», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Это очевидный уход от темы коренных причин конфликта. О них говорилось, кстати, на Аляске во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Одно время Америка хотела их обсуждать, а сейчас пока взяла паузу. И европейские страны решили таким образом отвлечь внимание от этой проблемы. Сергей Станкевич

Суть европейского документа с 12 пунктами состоит в некоторой попытке поиграть с двумя историческими прецедентами, отметил Станкевич. Один из них — это пакетное соглашение «Минск-2» 2015 года, которое не привело к миру на Украине и использовалось именно для затяжки времени и ее перевооружения. А с другой стороны, в нем есть попытка еще и сослаться на план Трампа для сектора Газа, который рушится сейчас на глазах всего мира, и Израиль снимает с паузы ненадолго приостановленную войну.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, подчеркнул политолог, речь идет все-таки о информационной интервенции со стороны Европы и ее попытке отвлечь внимание на очередную бессмысленную дискуссию. А нужна она во многом для того, чтобы помешать президенту США хоть о чем-то договориться с Москвой.

То есть им нужно протянуть время до следующих выборов в американский конгресс в ноябре 2026 года, после которых, как надеются европейцы, у Трампа будут серьезно связаны руки, поскольку он потеряет контроль над обеими палатами конгресса и ему уже будет не до Украины. Сергей Станкевич

«Цель конечная именно в этом — просто протянуть время и не дать Трампу договориться с Москвой. Сейчас, после того как Трамп закончит нормализацию, как он надеется, отношений с Китаем и вернется к украинской теме. Посмотрим, насколько он готов таким образом дать погубить его президентство», — заключил он.