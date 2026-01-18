Возмущенные отменой русской культуры жители Вероны вышли на пикет
Жители Вероны поддержали оперного певца Ильдара Абдразакова, чье выступление отменили по политическим мотивам. Они вышли на пикет перед Филармоническим театром, сообщил ТАСС.
Акцию против отмены русской культуры организовали местные общественные организации, в том числе «Венето — Россия» и «Народ Венето». Участники принесли плакаты «Россия — не мой враг», флаги двух стран, включили записи российского гимна и арий в исполнении артиста.
В Филармоническом театре 18 января открылся новый сезон. Заглавная партия в постановке «Дон Жуан» досталась Абдразакову, российскому басу с мировым именем. Но за два месяца до выступления дирекция фонда «Арена ди Верона» под давлением итальянских политиков и украинских дипломатов заменила его другим исполнителем.
«Речь идет об очередном неприемлемом акте цензуры в отношении российских артистов. Она касается также писателей, спортсменов и служит раздуванию русофобии и воинственной пропаганде руководства ЕС», — заявил глава «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.
Абдразаков является худруком Севастопольского государственного театра оперы и балета и членом президентского совета по культуре. Это не помешало ему в декабре 2022 года открыть новый сезон «Ла Скала».