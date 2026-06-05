Условия блокады и отмен не повлияли на то, что Эрмитаж остался глобальным музеем, который сохранил сотрудничество со всеми странами. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор культурного учреждения Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что музей работает с Саудовской Аравией, Китаем, Оманом и Индией, то есть приоритеты незначительно изменились, но в глобальном культурном мире Эрмитаж сохранил свое место.

«Допустим, во Флоренции мы в ближайшее время выставок делать не будем. Но на ней свет клином не сошелся. Есть другие места. Мы готовы, мы работаем со всем миром. Мы глобальный музей», — сказал Пиотровский.

По его словам, сейчас Россия переориентировалась на восток, а задача Эрмитажа — ей в этом помочь. Музей открыл в Омске выставку «Семь символов счастья в китайском искусстве».

«Это для того, чтобы те, кто работает с китайцами, немножечко понимали китайскую культуру, потому что она очень разная. Это одна из задач музея. Мы должны заставить людей — и своих, и чужих — понимать сложные вещи», — пояснил Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа добавил, что сейчас в основном зале открылась выставка современного индийского искусства, где работы художников расположили рядом с классическими русскими полотнами как демонстрацию диалога.

«Мы живем в обществе очень примитивном, с очень низким интеллектуально-эстетическим уровнем, когда все построено на цифре, крестики, нолики, и поэтому все очень простое. Людей надо учить тому, что сложно, а людям кажется, что чем проще, тем удобнее», — подчеркнул Пиотровский.

В интервью 360.ru генеральный директор Эрмитажа заявил, что долго находившаяся вне политики культура первой пострадала от современных конфликтов и столкнулась с попытками ущемления и отмены. По его словам, все связывающие людей мосты придется восстанавливать заново, чтобы вернуть возможность взаимодействия.