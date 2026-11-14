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    Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили в Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе

    Фото: РИА «Новости»

    Ситуацию в Персидском заливе и двусторонние отношения обсудили главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян на встрече в Абу-Даби, куда российский министр приехал с рабочим визитом. Подробности сообщили на сайте ведомства.

    «Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнерства. <… > Проведена обстоятельная „сверка часов“ по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня», — отметили в сообщении.

    Особое внимание уделили обсуждению сохраняющейся напряженности в районе Персидского залива. Стороны отметили, что существующий конфликт необходимо решать политико-дипломатическим путем, учитывая интересы всех вовлеченных государств. Министры подчеркнудли, что судоходство в Ормузском проливе необходимо восстановить и сделать его безопасным.

    В Ормузском проливе в начале ноября подорвались и загорелись три нефтяных танкера. В КСИР сообщили, что суда шли по несанкционированному маршруту.

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