Путин поздравил Щукина с избранием на пост главы Дагестана

Президент России Владимир Путин поздравил Федора Щукина с избранием на пост главы Дагестана. Об этом сообщил ТАСС .

«Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана. Это все-таки особый регион — форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что дагестанцы занимают очень активную позицию и участвуют в СВО. Он также указал на необходимость поддерживать семьи бойцов и тех, кто возвращается с фронта ветеранов. Президент России указал Щукину на необходимость уважать традиции и культуру Дагестана, возглавляя регион.

Парламент Дагестана избрал Федора Щукина главой республики в середине октября. Федор Щукин — юрист, входит в состав дисциплинарной комиссии Совета судей России. С апреля 2024 года он возглавлял Верховный суд Дагестана. В мае 2026 года его назначили исполняющим обязанности руководителя республики.