В Москве состоялась церемония прощания с послом в США Александром Дарчиевым

В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщили «Известия» .

В зале собрались коллеги и близкие дипломата. На церемонию пришли в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков.

«Это мой близкий друг, прекрасный человек, и, конечно, профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы», — поделился Ушаков.

Он назвал усопшего одним из лучших российских специалистов по Америке.

Захарова также отметила высокий профессионализм Дарчиева.

«Помимо этого он был настоящим наставником для огромного количества молодых дипломатов», — рассказала она.

По словам представителя МИД, Дарчиев вводил новых коллег в мир дипломатии, помогал им становиться как профессионалами, так и надежными товарищами, и хорошими людьми.

Дипломат умер 11 ноября после тяжелой болезни. Подробнее о его жизни и достижениях — в материале 360.ru.