В Москве состоялась церемония прощания с послом в США Александром Дарчиевым
В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщили «Известия».
В зале собрались коллеги и близкие дипломата. На церемонию пришли в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков.
«Это мой близкий друг, прекрасный человек, и, конечно, профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы», — поделился Ушаков.
Он назвал усопшего одним из лучших российских специалистов по Америке.
Захарова также отметила высокий профессионализм Дарчиева.
«Помимо этого он был настоящим наставником для огромного количества молодых дипломатов», — рассказала она.
По словам представителя МИД, Дарчиев вводил новых коллег в мир дипломатии, помогал им становиться как профессионалами, так и надежными товарищами, и хорошими людьми.
Дипломат умер 11 ноября после тяжелой болезни. Подробнее о его жизни и достижениях — в материале 360.ru.