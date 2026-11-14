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    В Москве состоялась церемония прощания с послом в США Александром Дарчиевым

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщили «Известия».

    В зале собрались коллеги и близкие дипломата. На церемонию пришли в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков.

    «Это мой близкий друг, прекрасный человек, и, конечно, профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы», — поделился Ушаков.

    Он назвал усопшего одним из лучших российских специалистов по Америке.

    Захарова также отметила высокий профессионализм Дарчиева.

    «Помимо этого он был настоящим наставником для огромного количества молодых дипломатов», — рассказала она.

    По словам представителя МИД, Дарчиев вводил новых коллег в мир дипломатии, помогал им становиться как профессионалами, так и надежными товарищами, и хорошими людьми.

    Дипломат умер 11 ноября после тяжелой болезни. Подробнее о его жизни и достижениях — в материале 360.ru.

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