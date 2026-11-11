Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками американского коллеги Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом 12 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.
«В первой половине дня», — уточнил он, добавив, что в плане протокола встреча пройдет, как обычно.
Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ранее Кушнер по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби заявил, что намерен посетить Москву вместе Уиткоффом 12 ноября и побеседовать с российским лидером. Он назвал второй день переговоров непростым и содержательным.
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