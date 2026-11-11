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    Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками американского коллеги Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом 12 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.

    «В первой половине дня», — уточнил он, добавив, что в плане протокола встреча пройдет, как обычно.

    Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Ранее Кушнер по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби заявил, что намерен посетить Москву вместе Уиткоффом 12 ноября и побеседовать с российским лидером. Он назвал второй день переговоров непростым и содержательным.

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