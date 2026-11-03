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    Путин перечислил общие ценности россиян

    Фото: РИА «Новости»

    У всех граждан России есть общие базовые ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщило РИА «Новости».

    Президент отнес к ним любовь к семье и старшим, заботу о родителях и честность. Также он назвал стремление служить большой и малой родине.

    «Базовые ценности, любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине и малой родине, большой нашей великой России, у всех одни и те же», — подчеркнул глава государства.

    Ранее президент поздравил членов Совета с наступающим Днем народного единства. Он отметил большой вклад его участников в законотворческую, научную и просветительскую работу.

    Глава государства добавил, что Год единства народов России был наполнен масштабной и системной работой. По его словам, это укрепило связи между народами и этносами.

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