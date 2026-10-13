Калашников на Кавказе. Мишустин подписал важное распоряжение

Российские власти увековечили память легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Его имя получила гора в Северной Осетии, документ за подписью главы правительства Михаила Мишустина опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Новое название получил объект на Главном Кавказском хребте между Черным и Каспийским морями. Высота вершины составляет 4072,4 метра. Присвоить ей имя Михаила Калашникова около года назад предлагали местные активисты.

Михаил Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук и генерал-лейтенант.

В 1947 году он создал знаменитый автомат АК-47, 360.ru подробно описывал биографию мастера и рассказывал, как Калашников сделал свое главное открытие.