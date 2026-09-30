В Госдуме избрали председателей 34 комитетов

Госдума девятого созыва на первом пленарном заседании утвердила председателей 34 комитетов. Список опубликовали на сайте ГД.

Большинство — 20 — возглавили представители «Единой России». КПРФ получила пять комитетов, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по три.

Из ключевых назначений: Павел Крашенинников возглавил комитет по госстроительству и законодательству, Андрей Макаров — по бюджету и налогам, Петр Толстой — по международным делам, Владимир Касатонов — по обороне, Василий Пискарев — по безопасности и противодействию коррупции.

От КПРФ комитеты возглавили Владимир Кашин (аграрный), Николай Харитонов (Дальний Восток и Арктика), Леонид Калашников (СНГ), Нина Останина (защита семьи).

ЛДПР получила комитеты по труду (Элеонора Кавшар), охране здоровья (Владимир Сысоев) и гражданскому обществу (Борис Чернышов). «Новые люди» — по туризму (Тимур Каноков), малому бизнесу (Станислав Дружинин) и экологии (Елена Панова).