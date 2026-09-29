Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США с рабочим визитом. В соцсети он опубликовал фото из Вашингтона.

На фотографии Дмитриев находится на одной из улиц американской столицы, лаконичная подпись под снимком: «Вашингтон».

В США Дмитриев встречался с американскими чиновниками, в том числе с представителями министерств финансов и энергетики. Спецпредставитель президента обсуждал с коллегами российско-американское экономическое сотрудничество.

Ранее глава РФПИ принимал участие в очередном раунде переговоров с представителем США в Нью-Йорке. С посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Дмитриев обсуждал ситуацию на Украине.

Полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ продлили на пять лет. Распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.