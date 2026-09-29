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    Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США с рабочим визитом. В соцсети он опубликовал фото из Вашингтона.

    На фотографии Дмитриев находится на одной из улиц американской столицы, лаконичная подпись под снимком: «Вашингтон».

    В США Дмитриев встречался с американскими чиновниками, в том числе с представителями министерств финансов и энергетики. Спецпредставитель президента обсуждал с коллегами российско-американское экономическое сотрудничество.

    Ранее глава РФПИ принимал участие в очередном раунде переговоров с представителем США в Нью-Йорке. С посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Дмитриев обсуждал ситуацию на Украине.

    Полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ продлили на пять лет. Распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

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