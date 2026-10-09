«Адские имена»: Захарова назвала опасным имя Гитлера Муссолини

Появление в публичном пространстве перуанского политика по имени Гитлер Муссолини вызывает опасения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме, сообщила ИС «Вести» .

Накануне кандидат по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра муниципалитета Керопалька.

Захарова отметила, что сначала это имя кажется шуткой. Однако, по ее словам, в МИД проверили информацию и убедились, что это не фейк. Дипломат предположила, что сам политик не виноват в своем имени. При этом она назвала такие случаи опасными.

«Это те маленькие элементы, которые возвращают в общественное сознание эти адские, абсолютно аморальные имена на уровне некоего приятия», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат подчеркивала, что восхвалявший Гитлера и нацизм американский рэпер Канье Уэст не может выступать в России.