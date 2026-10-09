«Адские имена»: Захарова назвала опасным имя Гитлера Муссолини
Захарова объяснила опасность прихода к власти политика Гитлера Муссолини
Появление в публичном пространстве перуанского политика по имени Гитлер Муссолини вызывает опасения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме, сообщила ИС «Вести».
Накануне кандидат по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра муниципалитета Керопалька.
Захарова отметила, что сначала это имя кажется шуткой. Однако, по ее словам, в МИД проверили информацию и убедились, что это не фейк. Дипломат предположила, что сам политик не виноват в своем имени. При этом она назвала такие случаи опасными.
«Это те маленькие элементы, которые возвращают в общественное сознание эти адские, абсолютно аморальные имена на уровне некоего приятия», — подчеркнула Захарова.
Ранее дипломат подчеркивала, что восхвалявший Гитлера и нацизм американский рэпер Канье Уэст не может выступать в России.