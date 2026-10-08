Путин встретился с Бердымухамедовым в Туркменистане

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Бердымухамедова в Туркменистане

Динамику развития отношений двух стран обсудили президенты России Владимир Путин и Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в туристической зоне «Аваза» Туркменбаши. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча прошла после официального обеда с участием всех руководителей стран СНГ.

«Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений», — заявил Песков.

В четверг, 8 октября, президент России прибыл в Туркменистан, где в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, соберется Совет глав государств СНГ, а также пройдет Каспийский экологический саммит.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в рамках двухдневного визита в Туркменистан Путин проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также пообщается с лидерами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым.