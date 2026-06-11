Небензя раскрыл содержание ответа ООН по вопросам о Буче

Небензя заявил об отсутствии ответов ООН на вопросы по Буче

Россия получила ответ на письмо главы МИД Сергея Лаврова в ООН с вопросами о событиях в Буче. В документе отсутствовали ответы на поднятые российской стороной темы, сообщил ТАСС постоянный представитель страны в организации Василий Небензя.

«Мы 8 июня получили один из ответов, которые выглядят как насмешка. Генеральный секретарь ООН ограничился формальной реакцией, не ответил ни на один поднятый вопрос», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что расценивает такую реакцию ООН проявлением институциональной предвзятости и избирательного подхода. По его словам, Россия хочет и дальше добиваться внимания к теме, несмотря на отсутствие ожиданий относительно изменения позиции руководства организации.

Ранее постпред заявил о высшей степени цинизма на заседании Совета безопасности ООН по теме атаки ВСУ на Старобельск.