Мария Захарова заявила, что фейки стали оружием международной политики

Фейки стали оружием международной политики в эпоху ИИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на фестивале молодежи в Екатеринбурге.

На Международном фестивале молодежи прошла совместная сессия ДИП МИД России и Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) «Дипломатия, доверие и факты в эпоху искусственного интеллекта».

Участники встречи во главе с модератором, вице-президентом GFCN Даниилом Бисслингером, обсудили трансформацию медиасреды под влиянием ИИ. Они констатировали, что цифровые платформы сегодня управляют общественным восприятием и вмешиваются в избирательные процессы, тогда как правовые механизмы защиты от системных манипуляций в Сети до сих пор не создали.

Ключевой спикер сессии, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, подчеркнула, что информация превратилась в стратегическое оружие, чей разрушительный потенциал сопоставим с традиционными видами вооружений. По ее словам, масштабные информационные вбросы преследуют сугубо практические геополитические цели.

В качестве примера дипломат привела события весны 2022 года.

«Почему нужен был этот фейк [в Буче]? Он был нужен исключительно в прикладном русле. Он должен был быть инструментом, который объяснил, почему западные страны сорвали мирные переговоры между Россией и Украиной», — подчеркнула Захарова.

Иллюстрируя риски бесконтрольного технологического прогресса, Захарова вспомнила слова академика Дмитрия Лихачева. Еще в 1989 году ученый предупреждал, что автоматизация способна вытеснить духовную жизнь, остановив развитие самого человека в угоду машинам, что в конечном итоге грозит цивилизационной катастрофой.

«В эпоху алгоритмов, синтетической генерации, нейросетей информация распространяется настолько быстро, что возникает вопрос о том, имеет ли смысл вообще бороться с фейками или, быть может, нам нужно построить ту самую экосистему доверия, которая укрепила бы международное сотрудничество», — подчеркнул Даниил Бисслингер.

Главной площадкой для продолжения этой дискуссии станет Международный форум по противодействию недостоверной информации «Диалог о фейках 4.0», который стартует в Москве 22 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет более 2000 гостей, а на его открытии с эксклюзивным заявлением выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подать заявку на участие можно на официальном портале регистрации.