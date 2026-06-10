Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании вопросов по Буче

Глава российского МИД Сергей Лавров направил в ООН письмо с 12-ю конкретными вопросами о провокации в Буче. Генсек этой организации Гутерриш ответил на него формальной отпиской, рассказал журналистам Василий Небензя, поспреда процитировал ТАСС .

Высокопоставленный дипломат объяснил, что российская сторона получила бумагу Гутерриша 8 июня. Речь идет об «одном из формальных ответов». Небензя счел, что использованные в письме формулировки «выглядят как насмешка».

ООН отреагировала на запрос российской стороны избирательно. Глава организации уклонился от конкретики и ограничился общими стандартными фразами.

Российский постпред обвинил руководство ООН в открытой предвзятости. Он отметил, что Москва осведомлена о позиции Гутерриша и не имеет по данному поводу никаких иллюзий.

«Это представляет собой избирательное отношение, институциональную предвзятость и дискриминацию», — обратился к Гутерришу Василий Небензя.

В 2025 году ООН также ответила на аналогичный запрос России отпиской.