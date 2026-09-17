Захарова обвинила Гутерриша в поддержке антироссийской кампании по Буче

Захарова: генсек ООН не предоставил списков погибших в Буче

Дипломат напомнила, что представители ООН неоднократно бывали в городе, заявляли о наличии у них неких «конфиденциальных данных», якобы подтверждающих виновность России. Однако никаких доказательств за прошедшие годы так и не предоставили, в том числе не показали списков погибших.

«Гутерриш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что генсек ООН попрал принцип нейтральности и стал частью кровавой антироссийской провокации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил Гутерришу список из 12 вопросов по Буче. Представитель России при ООН Василий Небензя назвал полученную в ответ отписку издевательством.