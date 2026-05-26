Ассоциация по фактчекингу GFCN разработает нормы информационной безопасности

Международная ассоциация по фактчекингу GFCN на совместной сессии с ДИП МИД России, которая проходит в Подмосковье с 26 по 29 мая, разработает стратегические нормы информационной безопасности. На сессии выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Владимир Табак, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и эксперты ассоциации.

Круглый стол «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» проходил на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ. Информационное пространство в современном мире используют как инструмент доминирования, чтобы подчинять и манипулировать группами людей. Захарова привела в пример две провокации, направленных на очернение России. Провокация в Буче была устроена, чтобы сорвать переговоры и создать повод объявить Россию «неприемлемым партнером». Западная пресса распространяла непроверенную информацию, отметила Захарова.

Фото: АНО «Диалог Регионы»

Также многие западные СМИ пытаются исказить события в Старобельске. Цель провокации — представить ответные удар ВС РФ как акт агрессии. Некоторые СМИ на Западе исказили факты, заявив, что удар нанесли по военному объекту, а погибших студентов назвали «неподтвержденными лицами». «Дезинформация — это огромная и сложная сфера, охватывающая не только ложные новости, но и квазижурналистику, манипуляции и целенаправленное искажение реальности. Каждый такой фейк — не ошибка и не „непрофессионализм“, а часть стратегии. Его задача — влиять на ход переговоров, формировать общественное мнение, оправдывать санкции и военные действия», — заявила дипломат.

Фото: АНО «Диалог Регионы»

Международная ассоциация по фактчекингу GFCN объединяет 116 экспертов из 53 стран. За прошлый год обучение прошли более шести тысяч человек. По словам президента GFCN Табака, глобальные информационные угрозы требуют системного решения на мировом уровне. «Поэтому следующая задача GFCN — перейти от тактической работы к стратегической: предложить миру свод этических и правовых ориентиров, на основе которых можно будет строить устойчивое, безопасное информационное пространство», — отметил Табак. На Западе уже сложилась структурная система дезинформации, которая проросла вглубь политического сознания, заявил Алексей Пушков. Однако он отметил, что она уже теряет доверие.

Фото: АНО «Диалог Регионы»

«Попытки Запада заменить информацию идеологическим нарративом сталкиваются с растущим сопротивлением. Ложная картина мира может доминировать временно, но не способна устоять перед множественностью голосов, доступом к альтернативным источникам и внутренней несостоятельностью самой системы. Дезинформационная диктатура установлена не будет», — заявил Пушков. Участники круглого стола отметили, что идеологические нарративы, дезинформация, манипуляции — это следствие глубокой цифровизации, и поэтому необходимо создать суверенную цифровую инфраструктуру.