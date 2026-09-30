ВС России ударили по коммуникационному центру в Киеве

Российские военные ночью в ходе массированного удара атаковали объекты энергетической системы Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под удар попал коммуникационный центр в столице республики, а также инфраструктура порта Измаил и объекты энергетической системы в Киевской области, обеспечивающие военное производство.

Ранее российская армия установила контроль над населенными пунктами Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике. Первое село освободили бойцы группировки войск «Север», а второе — военнослужащие «Центра».

В тот же день ВС России ударили в северо-западной части Черного моря по сухогрузу, перевозившему имущество для ВСУ. Судно атаковали с помощью БПЛА. В ночь на 29 сентября ударам также подверглись военные цели в Киеве и Одесской области: два центра обработки данных, локомотивное депо со складом ракет и терминал, где собирались и хранились беспилотники.